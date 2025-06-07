Сергачев об Овечкине: «Мы всей командой хотели, чтобы он побил рекорд. 13 июля будет “Матч года”, Саша примет участие»

6 апреля капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф).
— Рекорд Овечкина — это общая победа России?
— Это большая победа и воспринимается она как общая. Мы хотели всей командой, чтобы он побил этот рекорд. 13 июля будет матч, где Саша примет участие.
— Вы смотрели этот матч Овечкина?
— Да, переживали вместе с женой.
— Кучеров сможет приблизиться к рекорду?
— Далеко. Надеюсь, что Овечкин останется там навсегда.
— Как вам развитие КХЛ?
— Появились хайлайты. Это круто. Лига развивается.
— Россия не выступит на Олимпиаде‑2026. Игры теряют из‑за этого?
— Конечно, теряют, русские хоккеисты тоже при этом теряют, — сказал защитник «Юты» Михаил Сергачев.