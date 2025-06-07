Дементьев о Ротенберге: «Игроки в частных беседах говорят, что с удовольствием бы играли под руководством Романа Борисовича. Серьезная оценка работы»

— Как оценить работу Ротенберга-тренера?
— Знаю достаточное число игроков, которые публично не выражают свое мнение, но в частных беседах говорят, что с удовольствием бы играли под руководством Романа Борисовича. Есть такие люди.
Это достаточно серьезная оценка работы. Когда игроки хотят играть за тренера, это дорогого стоит. Вам это скажет любой спортсмен.
— Можете поделиться, как они обосновывали эти суждения?
— Концепцией, видением того, что он хотел реализовать, отношением, подсказками, мотивацией, индивидуальным подходом.
Это мне реально рассказывали хоккеисты, которые играли у него в СКА и в сборной.
Это важные вещи, которые нельзя забывать ни в коем случае, — сказал агент Алексей Дементьев.