Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
10.06
Флорида
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.40
П2
3.00

Дементьев о Ротенберге: «Игроки в частных беседах говорят, что с удовольствием бы играли под руководством Романа Борисовича. Серьезная оценка работы»

Петербургский клуб ранее отправил Романа Ротенберга в отставку и назначил Игоря Ларионова главным тренером.

Источник: Спортс"

— Как оценить работу Ротенберга-тренера?

— Знаю достаточное число игроков, которые публично не выражают свое мнение, но в частных беседах говорят, что с удовольствием бы играли под руководством Романа Борисовича. Есть такие люди.

Это достаточно серьезная оценка работы. Когда игроки хотят играть за тренера, это дорогого стоит. Вам это скажет любой спортсмен.

— Можете поделиться, как они обосновывали эти суждения?

— Концепцией, видением того, что он хотел реализовать, отношением, подсказками, мотивацией, индивидуальным подходом.

Это мне реально рассказывали хоккеисты, которые играли у него в СКА и в сборной.

Это важные вещи, которые нельзя забывать ни в коем случае, — сказал агент Алексей Дементьев.