Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
10.06
Флорида
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.40
П2
3.00

Владислав Третьяк: «Не стоит собирать первую сборную России — не с кем соревноваться. Белорусы показывают хороший хоккей, “Россия 25” — это хороший институт для молодежи»

— Пока сборную России не возвращают на международный уровень. Есть ли резон собирать полноценную сборную России? По слухам, ее может возглавить Игорь Никитин.

Источник: Спортс"

— Я думаю, сейчас не стоит собирать первую сборную. Потому что лучшие хоккеисты, как правило, выступают в плей‑офф, где заходят далеко.

И не с кем соревноваться на таком высоком уровне. Белорусы, конечно, показывают хороший хоккей.

Но думаю, что команда «Россия 25», куда привлекают и молодых, и опытных игроков, — это хороший институт для молодежи, чтобы они приобретали международный опыт. Хотя бы здесь. Я думаю, надо пока молодых развивать.

А основных игроков, которые уже точно поедут на чемпионат мира, беспокоить не стоит. Пусть они играют в плей‑офф, — сказал президент ФХР Владислав Третьяк.