Владислав Третьяк: «Не стоит собирать первую сборную России — не с кем соревноваться. Белорусы показывают хороший хоккей, “Россия 25” — это хороший институт для молодежи»

— Я думаю, сейчас не стоит собирать первую сборную. Потому что лучшие хоккеисты, как правило, выступают в плей‑офф, где заходят далеко.
И не с кем соревноваться на таком высоком уровне. Белорусы, конечно, показывают хороший хоккей.
Но думаю, что команда «Россия 25», куда привлекают и молодых, и опытных игроков, — это хороший институт для молодежи, чтобы они приобретали международный опыт. Хотя бы здесь. Я думаю, надо пока молодых развивать.
А основных игроков, которые уже точно поедут на чемпионат мира, беспокоить не стоит. Пусть они играют в плей‑офф, — сказал президент ФХР Владислав Третьяк.