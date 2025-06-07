Генменеджер «Амура»: «В России пропадает большое количество игроков. Ежегодно из МХЛ выпускается много хоккеистов. Но где им играть?»

— В корне не согласен, что школа «Амура» хуже. Я мониторил информацию за пять лет. С 12-летнего возраста из Хабаровска уехал 41 перспективный ребенок в разные регионы страны: Москва, Ярославль, Ханты-Мансийск, Омск. Другие школы видят перспективных игроков и предлагают хорошие условия для роста. В чем проблема Хабаровска? Я много лет работал в «Амуре». Пик, наверное, был при Викторе Андреевиче Лопатюке. Он создал интернат со спецклассами, никто из хоккеистов никуда не уезжал.