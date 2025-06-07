Андрей Коваленко о планах сына Николая: «Он ждет открытия рынка свободных агентов в НХЛ, изучит там все варианты. От “Сан-Хосе” пока не было адекватных предложений»

— За последнюю неделю пресса отправляла Николая Коваленко в четыре клуба КХЛ — «Торпедо», СКА, ЦСКА и «Локомотив». Какой вариант — реалистичный?
— Удивлен такому количеству выдумок со стороны прессы. Может, они связаны с тем, что Николай вернулся в отпуск домой — и кто-то где-то его увидел?
Но на самом деле отпуск уже завершен — и Николай начинает подготовку к новому сезону. Прошлый сложился не так, как хотелось бы. С одной стороны сын убедился, что способен играть в НХЛ на хорошем уровне, с другой — рассчитывал на другие роли и в «Колорадо», и тем более в «Сан-Хосе».
Что ж, тем выше настрой на предсезонку и мотивация ударно провести предстоящий сезон.
— В НХЛ?
— На данном этапе — да. Сын ждет 1 июля — открытия рынка свободных агентов в НХЛ. Изучит там все варианты. Права на Николая закреплены за «Сан-Хосе», но пока со стороны клуба не было адекватных предложений.
Время у «Сан-Хосе» еще есть — почти четыре недели. Посмотрим, как будут развиваться события. Это НХЛ, там возможны любые сценарии — в том числе обмен в другой клуб.
— То есть Николай останавливается на НХЛ?
— Повторюсь, есть желание в первую очередь протестировать рынок свободных агентов НХЛ. Исходя из этого рынка будут приниматься дальнейшие решения, — сказал олимпийский чемпион.