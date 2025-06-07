Андрей Коваленко о планах сына Николая: «Он ждет открытия рынка свободных агентов в НХЛ, изучит там все варианты. От “Сан-Хосе” пока не было адекватных предложений»

Но на самом деле отпуск уже завершен — и Николай начинает подготовку к новому сезону. Прошлый сложился не так, как хотелось бы. С одной стороны сын убедился, что способен играть в НХЛ на хорошем уровне, с другой — рассчитывал на другие роли и в «Колорадо», и тем более в «Сан-Хосе».