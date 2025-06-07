Беннетт забил 13-й гол в текущем плей-офф и сохранил отрыв в гонке снайперов. У него 12 шайб на выезде — новый рекорд за один розыгрыш Кубка Стэнли

При этом 12 из 13 шайб Беннетта в этом плей-офф были заброшены на выезде. Это новый рекорд лиги по числу голов в гостевых матчах за один розыгрыш. Прежнее достижение принадлежало Марку Шайфли (2018, «Виннипег», 11 в 17 играх).