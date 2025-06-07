Беннетт забил 13-й гол в текущем плей-офф и сохранил отрыв в гонке снайперов. У него 12 шайб на выезде — новый рекорд за один розыгрыш Кубка Стэнли

На счету 28-летнего канадца стало 19 (13+6) очков в 19 играх в текущем плей-офф при полезности «+3».
Он сохранил отрыв в гонке снайперов, на втором месте идет форвард «Ойлерс» Леон Драйзайтль, также отличившийся сегодня (10 шайб в 18 играх).
При этом 12 из 13 шайб Беннетта в этом плей-офф были заброшены на выезде. Это новый рекорд лиги по числу голов в гостевых матчах за один розыгрыш. Прежнее достижение принадлежало Марку Шайфли (2018, «Виннипег», 11 в 17 играх).
Напомним, что летом Сэм может стать неограниченно свободным агентом. У него завершается срок действия контракта со средней зарплатой 4,425 миллиона долларов за сезон.