Макдэвид набрал 0+3 во 2-м матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой». Он вошел в топ-5 по очкам в плей-офф НХЛ (148) среди действующих игроков, обогнав Овечкина

На счету 28-летнего канадца 31 (6+25) очко в 18 играх в текущем плей-офф при полезности «+10». Он лидирует в гонке бомбардиров.
За карьеру — 148 (43+105) баллов в Кубке Стэнли за 92 игры.
Макдэвид вышел на 5-е место по очкам в плей-офф среди действующих игроков, обогнав капитана «Вашингтона» Александра Овечкина («Вашингтон», 147 очков в 161 игре, 77+70).
Выше идут Сидни Кросби («Питтсбург», 201 в 180), Евгений Малкин («Питтсбург», 180 в 177), Никита Кучеров («Тампа», 171 в 152) и Брэд Маршанд («Флорида», 154 в 176).
В общем зачете Макдэвид делит 33-е место с Брайаном Проппом (148 в 160). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (382 в 208).