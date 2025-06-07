Владимир Плющев: «У Овечкина, Малкина и Бобровского столько титулов, что пропуск Олимпиады — не смертельный удар для них. Обидно, но они понимают, что творится в мире»

"Думаю, что у Овечкина, Малкина, Бобровского и других столько опыта и столько завоеванных титулов, что пропуск Олимпиады не станет для них смертельным ударом или чем-то трагичным.
Конечно, это будет очень обидно, но они все взрослые люди и понимают, что творится в мире, кто принимает решения и на каком основании.
Думаю, что не будет никаких истерик", — сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.
Есмантович о недопуске России на ОИ-2026: «Овечкин, Малкин, Бобровский заслуживают сыграть на Олимпиаде. Неприятно смотреть, когда политика вмешивается в спорт».