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Владимир Плющев: «У Овечкина, Малкина и Бобровского столько титулов, что пропуск Олимпиады — не смертельный удар для них. Обидно, но они понимают, что творится в мире»

Ранее стало известно, что сборная России не сыграет на турнире в Италии.

Источник: Спортс"

"Думаю, что у Овечкина, Малкина, Бобровского и других столько опыта и столько завоеванных титулов, что пропуск Олимпиады не станет для них смертельным ударом или чем-то трагичным.

Конечно, это будет очень обидно, но они все взрослые люди и понимают, что творится в мире, кто принимает решения и на каком основании.

Думаю, что не будет никаких истерик", — сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.

Есмантович о недопуске России на ОИ-2026: «Овечкин, Малкин, Бобровский заслуживают сыграть на Олимпиаде. Неприятно смотреть, когда политика вмешивается в спорт».