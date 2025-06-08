Андрей Баландин: «СКА — специфическая команда, ей нужен жесткий тренер, типа Знарка. Ларионов мягковат»

"Ларионов — это, конечно, великий хоккеист. Он хорошо разбирается в хоккее, а своей тренерской работой доказал, что умеет создавать коллективы.
«Торпедо» под его руководством показывало атакующий хоккей. Те требования, которые были в ЦСКА и в клубах НХЛ, он смог перенести на свою команду. Но добиваться выдающихся результатов у него пока не получилось.
СКА — специфическая команда. И ей нужен жесткий тренер, типа Олега Знарка. Ларионов все-таки мягковат. В СКА грядут перемены, и ставка будет сделана на молодежь.
Чтобы построить команду с новым видением, новым мышлением, новыми задачами, новыми игроками, одного сезона недостаточно. Хотя у Андрея Разина получилось, и он в первый год завоевал чемпионство«, — сказал бывший директор “Трактора” Андрей Баландин.