Губерниев об Овечкине: «Важно, чтобы он приехал в КХЛ играть, а не доигрывать. Он круче, чем весь уровень нашего хоккея»

«Сейчас без толку об этом говорить, у Овечкина еще годичный контракт в “Вашингтоне”. Это через сезон будет. Потом — почему “Динамо”? Может, куда-нибудь еще вернется. Создаст какой-нибудь клуб лучшие условия для Саши — и он туда приедет.