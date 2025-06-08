Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
10.06
Флорида
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.40
П2
2.90

Губерниев об Овечкине: «Важно, чтобы он приехал в КХЛ играть, а не доигрывать. Он круче, чем весь уровень нашего хоккея»

«Сейчас без толку об этом говорить, у Овечкина еще годичный контракт в “Вашингтоне”. Это через сезон будет. Потом — почему “Динамо”? Может, куда-нибудь еще вернется. Создаст какой-нибудь клуб лучшие условия для Саши — и он туда приедет.

Источник: Спортс"

Создаст «Динамо» — поедет в «Динамо». Думаю, то, что он вернется рано или поздно — это факт. Важно, чтобы он приехал все-таки играть, а не доигрывать, несмотря на возраст.

Сложно сказать, какие у человека планы, как здоровье. То, что он круче, чем весь уровень нашего хоккея — это понятно. И не только он, в принципе.

Мы стараемся, мы развиваем лигу, у нас неплохой хоккей, но давайте мы будем реалистами: наш финал немножко отличается от плей-офф Кубка Стэнли", — заявил комментатор Дмитрий Губерниев.