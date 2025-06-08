Губерниев об Овечкине: «Важно, чтобы он приехал в КХЛ играть, а не доигрывать. Он круче, чем весь уровень нашего хоккея»

Создаст «Динамо» — поедет в «Динамо». Думаю, то, что он вернется рано или поздно — это факт. Важно, чтобы он приехал все-таки играть, а не доигрывать, несмотря на возраст.
Сложно сказать, какие у человека планы, как здоровье. То, что он круче, чем весь уровень нашего хоккея — это понятно. И не только он, в принципе.
Мы стараемся, мы развиваем лигу, у нас неплохой хоккей, но давайте мы будем реалистами: наш финал немножко отличается от плей-офф Кубка Стэнли", — заявил комментатор Дмитрий Губерниев.