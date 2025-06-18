Ткачак о Бобровском: «Наша опора, самая важная часть команды. Он невероятен, дает нам шанс каждый вечер. Нам повезло, что он у нас есть, я многому у него научился»

"Без него мы бы не оказались в таком положении. Просто посмотрите на объем работы, которую он проделал с тех пор, как я здесь, в регулярных чемпионатах и плей-офф. Он был нашей опорой, самой важной частью команды.
Он просто невероятен каждый вечер, дает нам шанс каждый вечер. Нам так повезло, что он у нас есть.
Его спокойствие, и то, как он работает, как он готовится, он просто профессионал и тот, на кого я во многом полагаюсь, и я многому у него научился — даже несмотря на то, что он вратарь«, — сказал нападающий “Флориды” Мэттью Ткачак.