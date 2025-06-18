Агент Бурдасова: «Ищем команду определенного уровня. Хочется, чтобы она претендовала на высокие места»

— В «Барысе» ждем новое руководство, поэтому никаких разговоров с клубом нет. Когда будут новые руководители, поймем, какая будет ситуация. Клуб пока не на рынке.
— Бурдасов сам хотел остаться в «Барысе»?
— С клубом мы отношения не рвали, просто там меняется руководство. Придет новое — посмотрим. Но вопрос, какая будет команда. В Казахстане приняли закон, по которому нельзя финансировать иностранных игроков из государственного бюджета.
— Ведутся ли переговоры с другими клубами КХЛ?
— С другими клубами разговариваем. Ищем команду определенного уровня, и от этого будем отталкиваться. Хочется, чтобы она претендовала на высокие места, — сказал агент Шуми Бабаев.