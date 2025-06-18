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ОТ
Флорида
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П1
X
П2
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Флорида
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П1
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«Флорида» — 3-й клуб НХЛ, выигравший Кубок Стэнли 2 раза подряд в эпоху потолка зарплат. В сезонах с 82-матчевой регуляркой — 2-й за этот период

«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4−2, 5:1 в шестом матче) и завоевали главный трофей НХЛ во втором сезоне подряд.

Источник: Спортс"

В эпоху потолка зарплат (с сезона-2005/06) это третий случай, когда действующий чемпион сумел защитить титул.

До «Флориды» победные дубли в актив записали «Питтсбург» (2016, 2017) и «Тампа-Бэй» (2020, 2021).

При этом «Пантерс» повторили успех «Пингвинс», сделав дубль в полноценных сезонах с 82-матчевой регуляркой.

Напомним, что в чемпионских для «Лайтнинг» сезонах-2019/20 и 2020/21 регулярный чемпионат был сокращен в связи с пандемией коронавируса.

Отметим, что выиграть Кубок Стэнли в трех сезонах подряд в последний на сегодня раз удалось «Айлендерс» — в рамках серии из 4 побед (1980, 1981, 1982, 1983).