«Флорида» — 3-й клуб НХЛ, выигравший Кубок Стэнли 2 раза подряд в эпоху потолка зарплат. В сезонах с 82-матчевой регуляркой — 2-й за этот период

В эпоху потолка зарплат (с сезона-2005/06) это третий случай, когда действующий чемпион сумел защитить титул.
До «Флориды» победные дубли в актив записали «Питтсбург» (2016, 2017) и «Тампа-Бэй» (2020, 2021).
При этом «Пантерс» повторили успех «Пингвинс», сделав дубль в полноценных сезонах с 82-матчевой регуляркой.
Напомним, что в чемпионских для «Лайтнинг» сезонах-2019/20 и 2020/21 регулярный чемпионат был сокращен в связи с пандемией коронавируса.
Отметим, что выиграть Кубок Стэнли в трех сезонах подряд в последний на сегодня раз удалось «Айлендерс» — в рамках серии из 4 побед (1980, 1981, 1982, 1983).