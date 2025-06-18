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1
П1
X
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завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
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ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
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завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2

«Эдмонтон» — 1-й клуб НХЛ за 47 лет, проигравший в финале Кубка Стэнли в 2 сезонах подряд. «Ойлерс» дважды уступили «Флориде», «Бостон» — «Монреалю» в 19

«Ойлерс» проиграли «Флориде» в финальной серии плей-офф НХЛ (2−4, 1:5 в шестом матче).

Источник: Спортс"

В прошлом году клуб из Альберты уступил тому же сопернику в финале (3−4).

Это первый случай за 47 лет, когда команда проиграла в финале Кубка Стэнли в двух сезонах подряд. В прошлый раз неудачником стал «Бостон» (1977, 1978), тоже проигравший одному и тому же сопернику — «Монреалю».

Антирекорд НХЛ — 3 проигранных финала подряд.

Его делят «Торонто» (1938, 1939, 1940 — поражения от «Чикаго», «Бостона» и «Рейнджерс» соответственно) и «Сент-Луис» (1968, 1969, 1970 — два поражения от «Монреаля» и затем от «Бостона»).

Отметим, что в первых трех сезонах после расширения НХЛ в 1967 году клубы-новички (к числу которых принадлежали «Блюз») имели гарантированное место в финале, так как не встречались с командами Оригинальной Шестерки до этой стадии.