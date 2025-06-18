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ОТ
Эдмонтон
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Флорида
3
П1
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ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
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Флорида
6
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Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2

Канадские клубы не могут выиграть Кубок Стэнли с 1993 года. Они проиграли 8 финалов за это время

«Эдмонтон» проиграл «Флориде» в финальной серии плей-офф НХЛ (2−4, 1:5 в шестом матче).

Источник: Спортс"

Таким образом, канадские клубы не смогли выиграть трофей по итогам сезона-2024/25.

Последний на сегодня успех был в 1993 году, когда чемпионом стал «Монреаль». После этого канадские клубы 8 раз выходили в финал и все 8 раз проиграли.

1994 — «Ванкувер» уступил «Рейнджерс» (3−4).

2004 — «Калгари» уступил «Тампе» (3−4).

2006 — «Эдмонтон» уступил «Каролине» (3−4).

2007 — «Оттава» уступила «Анахайму» (1−4).

2011 — «Ванкувер» уступил «Бостону» (3−4).

2021* — «Монреаль» уступил «Тампе» (1−4).

2024 — «Эдмонтон» уступил «Флориде» (3−4).

2025 — «Эдмонтон» уступил «Флориде» (2−4).

* Из-за пандемии коронавируса в сокращенном сезоне-2020/21 не было деления на конференции, состав дивизионов и сетка плей-офф были нестандартными.