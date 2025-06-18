Канадские клубы не могут выиграть Кубок Стэнли с 1993 года. Они проиграли 8 финалов за это время

Таким образом, канадские клубы не смогли выиграть трофей по итогам сезона-2024/25.
Последний на сегодня успех был в 1993 году, когда чемпионом стал «Монреаль». После этого канадские клубы 8 раз выходили в финал и все 8 раз проиграли.
1994 — «Ванкувер» уступил «Рейнджерс» (3−4).
2004 — «Калгари» уступил «Тампе» (3−4).
2006 — «Эдмонтон» уступил «Каролине» (3−4).
2007 — «Оттава» уступила «Анахайму» (1−4).
2011 — «Ванкувер» уступил «Бостону» (3−4).
2021* — «Монреаль» уступил «Тампе» (1−4).
2024 — «Эдмонтон» уступил «Флориде» (3−4).
2025 — «Эдмонтон» уступил «Флориде» (2−4).
* Из-за пандемии коронавируса в сокращенном сезоне-2020/21 не было деления на конференции, состав дивизионов и сетка плей-офф были нестандартными.