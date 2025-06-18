Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2

Маршанд выиграл второй Кубок Стэнли через 14 лет после первого. Он 5-й игрок в истории НХЛ с таким перерывом

37-летний форвард выиграл трофей с «Флоридой». Впервые канадец стал обладателем трофея с «Бостоном» в 2011 году.

До него всего у четырех игроков в истории НХЛ была пауза в 14+ лет между победами в Кубке Стэнли.

Это Крис Челиос (16 лет, «Монреаль»-1986 и «Детройт»-2002), Марк Рекки (15 лет, «Питтсбург»-1991 и «Каролина»-2006), Билл Герин (14 лет, «Нью-Джерси»-1995 и «Питтсбург»-2009) и Даррен Хелм (14 лет, «Детройт»-2008 и «Колорадо»-2022).

В победном для «Пантерс» плей-офф Маршанд провел все 23 матча и набрал 20 (10+10) очков при полезности «+17».

Отметим, что форвард «Эдмонтона» Кори Перри вновь упустил шанс побить рекорд Челиоса. Он выиграл Кубок Стэнли с «Анахаймом» в 2007 году, в случае победы «Ойлерс» в финале пауза между победами составила бы 18 лет.