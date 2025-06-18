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Райнхарт забросил 7 шайб в финале Кубка Стэнли и повторил лучший результат в НХЛ после 1922 года. Столько же забивали Беливо, Босси и Гретцки

Форвард «Флориды» сделал покер в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (5:1, 4−2).

29-летний канадец завершил плей-офф с 23 (11+12) очками в 21 игре.

При этом 7 шайб он забросил в финальной серии — это повторение лучшего результата за последние 103 года.

Рекорд финалов в эпоху НХЛ (с сезона-1917/18) делят 3 игрока с 9 шайбами. Двое из них выступали за команды Тихоокеанской хоккейной ассоциации (с 1915 по 1926 годы Кубок Стэнли разыгрывался между победителями профессиональных лиг с Запада и Востока).

Это Циклон Тэйлор (1918, «Ванкувер Миллионерс», 9 голов в 5 играх), Фрэнк Фойстон (1919, «Сиэтл Метрополитанс», 9 в 5) и Бэйб Дай (1922, «Торонто Сент-Патрикс», 9 в 5).

После Дая лучшим результатом для одной финальной серии являются 7 шайб. До Райнхарта такое достижение записали в актив Жан Беливо (1956, «Монреаль»), Майк Босси (1982, «Айлендерс») и Уэйн Гретцки (1985, «Эдмонтон»).

Райнхарт сделал покер в 6-м матче с «Эдмонтоном» — повторение рекорда финалов Кубка Стэнли. Форвард «Флориды» — 1-й с 1957 года игрок с таким достижением.