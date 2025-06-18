Морис выиграл второй Кубок Стэнли в карьере — оба с «Флоридой». Он работает главным тренером в НХЛ с 1995 года

Карьера специалиста на уровне главного тренера клуба НХЛ началась в 1995 году. За это время он пропустил только два сезона — в чемпионате-2005/06 Морис работал в АХЛ, а в сезоне-2012/13 был тренером «Металлурга» в КХЛ.