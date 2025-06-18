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1
П1
X
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Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2

Морис выиграл второй Кубок Стэнли в карьере — оба с «Флоридой». Он работает главным тренером в НХЛ с 1995 года

«Флорида» победила «Эдмонтон» в шестой игре финальной серии (5:1, 4−2) и стала обладателем трофея.

Источник: Спортс"

Второй год подряд «Пантерс» приходят к титулу под руководством Мориса. Тренер работает в команде с 2022 года, за это время она трижды выходила в финал.

Карьера специалиста на уровне главного тренера клуба НХЛ началась в 1995 году. За это время он пропустил только два сезона — в чемпионате-2005/06 Морис работал в АХЛ, а в сезоне-2012/13 был тренером «Металлурга» в КХЛ.

«Флорида» вела в счете 255 минут и 49 секунд в серии с «Эдмонтоном» — рекорд финалов НХЛ. Предыдущий был у «Ойлерс» — 250:04 за 7 игр в 1987-м.