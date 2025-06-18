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Верхэге стал 3-кратным обладателем Кубка Стэнли. Он 6-й действующий игрок с таким достижением — в списке также Кросби, Малкин, Кэйн, Летанг и Куик

Форвард дважды выиграл трофей с «Флоридой» (2024, 2025) и один раз с «Тампой» (2020).

29-летний канадец завершил плей-офф-2025 с 23 (7+16) очками в 23 играх при полезности «+12».

Картер — 6-й действующий игрок (на данный момент), выигравший Кубок Стэнли трижды в карьере.

В список также входят вратарь Джонатан Куик (2 Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» и один с «Вегасом»), защитник Крис Летанг, форварды Сидни Кросби и Евгений Малкин (у всех 3 Кубка Стэнли с «Питтсбургом») и форвард «Чикаго» Патрик Кэйн (3 Кубка Стэнли с «Чикаго»).

Напомним, что в этом году о завершении карьеры объявили вратарь Марк-Андре Флери (3 Кубка Стэнли с «Питтсбургом»), защитник Алек Мартинес (2 Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» и один с «Вегасом») и форвард Патрик Марун (2 Кубка Стэнли с «Тампой» и один с «Сент-Луисом»).

Официально о завершении карьеры не объявлял форвард Фил Кессел (2 Кубка Стэнли с «Питтсбургом» и один с «Вегасом»), но пропустил уже 2 полных сезона подряд.

Сообщалось, что возобновить карьеру в НХЛ планирует форвард Джонатан Тэйвс (3 Кубка Стэнли с «Чикаго»).

Фото: соцсеть НХЛ.