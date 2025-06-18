Верхэге стал 3-кратным обладателем Кубка Стэнли. Он 6-й действующий игрок с таким достижением — в списке также Кросби, Малкин, Кэйн, Летанг и Куик

Напомним, что в этом году о завершении карьеры объявили вратарь Марк-Андре Флери (3 Кубка Стэнли с «Питтсбургом»), защитник Алек Мартинес (2 Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» и один с «Вегасом») и форвард Патрик Марун (2 Кубка Стэнли с «Тампой» и один с «Сент-Луисом»).