Луостаринен выкатил на лед детскую коляску с дочерью после победы «Флориды» в Кубке Стэнли. Девочке 3,5 месяца

26-летний финский нападающий набрал 19 (5+14) очков за 23 матча при полезности «плюс 12».
После награждения на льду появились его супруга Тия и дочь София, которая родилась в конце февраля 2025 года.
Изображение: x.com/BR_OpenIce.
«Флорида» дома обыграла «Эдмонтон» в шестой игре финальной серии плей-офф (5:1, 4−2) и стала обладателем трофея.
26-летний финский нападающий набрал 19 (5+14) очков за 23 матча при полезности «плюс 12».
После награждения на льду появились его супруга Тия и дочь София, которая родилась в конце февраля 2025 года.
Изображение: x.com/BR_OpenIce.