Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2

Луостаринен выкатил на лед детскую коляску с дочерью после победы «Флориды» в Кубке Стэнли. Девочке 3,5 месяца

«Флорида» дома обыграла «Эдмонтон» в шестой игре финальной серии плей-офф (5:1, 4−2) и стала обладателем трофея.

Источник: Спортс"

26-летний финский нападающий набрал 19 (5+14) очков за 23 матча при полезности «плюс 12».

После награждения на льду появились его супруга Тия и дочь София, которая родилась в конце февраля 2025 года.

Изображение: x.com/BR_OpenIce.