ИИХФ не отметила россиян на постере о чемпионстве «Флориды». На нем размещены фото игроков «Пантерс» в форме своих сборных

На коллаже вместе с изображением трофея были размещены фото хоккеистов «Пантерс» в форме национальных сборных.
Российские хоккеисты — вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов — на постер не попали. Аналогичная ситуация была и в прошлом году.
Напомним, что с 2022 года сборные России всех возрастов отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ИИХФ. На днях стало известно, что российская национальная сборная не будет допущена к участию в Олимпиаде-2026.
Постер: соцсети ИИХФ.