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Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2

Шесть игроков «Флориды» набрали 20+ очков в плей-офф — повторение рекорда НХЛ. Столько же было у «Эдмонтона» в 1985 году и «Айлендерс» в 1983-м

«Пантерс» оказались сильнее «Эдмонтона» в решающей серии (4−2, 5:1 в шестой игре).

Источник: Спортс"

По 23 балла набрали Сэм Райнхарт, Картер Верхэге и Мэттью Ткачак, по 22 очка у Александра Баркова и Сэма Беннетта, 20 очков у Брэда Маршанда.

«Флорида» повторила рекорда НХЛ по числу хоккеистов с 20 и более очками в одном розыгрыше плей-офф. Подобное достижение есть только у «Ойлерс» (1985 год) и «Айлендерс» (1983).

Отметим, что в составе «Пантерс» 19 результативных действий на счету Ээту Луостаринена, 18 — у Антона Лунделля.

У «Флориды» — два Кубка Стэнли подряд (и 3 финала за 3 года)! Почему она такая крутая?