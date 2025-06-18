Шесть игроков «Флориды» набрали 20+ очков в плей-офф — повторение рекорда НХЛ. Столько же было у «Эдмонтона» в 1985 году и «Айлендерс» в 1983-м

По 23 балла набрали Сэм Райнхарт, Картер Верхэге и Мэттью Ткачак, по 22 очка у Александра Баркова и Сэма Беннетта, 20 очков у Брэда Маршанда.
«Флорида» повторила рекорда НХЛ по числу хоккеистов с 20 и более очками в одном розыгрыше плей-офф. Подобное достижение есть только у «Ойлерс» (1985 год) и «Айлендерс» (1983).
Отметим, что в составе «Пантерс» 19 результативных действий на счету Ээту Луостаринена, 18 — у Антона Лунделля.
У «Флориды» — два Кубка Стэнли подряд (и 3 финала за 3 года)! Почему она такая крутая?