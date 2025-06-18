40-летний Перри вышел на 4-е место в истории НХЛ по числу игр в плей-офф (237), обогнав Мессье. У Кори рекорд среди форвардов

Теперь в активе 40-летнего канадца 237 игр в плей-офф в карьере за «Анахайм» (с которым он выиграл свой единственный Кубок Стэнли в 2007 году), «Даллас», «Монреаль», «Тампу» и «Эдмонтон».
Перри вышел на чистое 4-е место в истории НХЛ по числу матчей в розыгрышах Кубка Стэнли, обогнав Марка Мессье (236). Кори теперь принадлежит рекорд по этому показателю среди форвардов.
На 3-м месте идет вратарь Патрик Руа (247), на 2-м — защитник Никлас Лидстрем (263). Рекордсмен — защитник Крис Челиос (266).
В текущем плей-офф Перри набрал 14 (10+4) очков в 22 играх.
Перри проиграл 5 финалов Кубка Стэнли за 6 лет — с «Далласом», «Монреалем», «Тампой» и дважды с «Эдмонтоном».