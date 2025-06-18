Губерниев о недопуске России на Олимпиаду: «Овечкин и другие наши звезды принесли бы существенную финансовую прибыль. Нужно развивать хоккей в стране, не оглядываться на ИИХФ и МОК»

Тем не менее, посмотрите, какая ситуация сложилась летом. Мы выступаем на крупных турнирах в дзюдо и фехтовании, выигрываем медали. Все это говорит о том, что эти первые ласточки очень важны, потому что за этими ласточками дальше в небо поднимутся орлы, соколы и ястребы, которые принесут большую пользу российскому и мировому спорту", — сказал комментатор и телеведущий.