«Возможно, Малкин в Магнитогорске получил бы новое дыхание в карьере. Его очень любят. Он большая звезда». Величкин о форварде

— Я не знаю, сказать за Женю трудно. Вполне возможно, что дома он получил бы новое дыхание в карьере. Хотя при нынешних молодых ребятах и этой скоростной игре, где все быстро бегают и толкаются — может быть, для Жени это было бы немножко проблемно.