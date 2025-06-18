«Возможно, Малкин в Магнитогорске получил бы новое дыхание в карьере. Его очень любят. Он большая звезда». Величкин о форварде

Малкин — воспитанник магнитогорского хоккея. Последний раз он выступал за «Металлург» в сезоне-2012/13 во время локаута.
— Может ли Малкин вернуться в 2026 году в «Металлург»? Или он завершит карьеру?
— Я не знаю, сказать за Женю трудно. Вполне возможно, что дома он получил бы новое дыхание в карьере. Хотя при нынешних молодых ребятах и этой скоростной игре, где все быстро бегают и толкаются — может быть, для Жени это было бы немножко проблемно.
Но Малкин — большая звезда. А звезда всегда горит. И его очень любят в Магнитогорске, — сказал бывший вице‑президент магнитогорского «Металлурга».