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«Возможно, Малкин в Магнитогорске получил бы новое дыхание в карьере. Его очень любят. Он большая звезда». Величкин о форварде

Во вторник The Athletic сообщил, что «Питтсбург» не будет продлевать истекающий в 2026 году контракт с 38‑летним Малкиным.

Источник: Спортс"

Малкин — воспитанник магнитогорского хоккея. Последний раз он выступал за «Металлург» в сезоне-2012/13 во время локаута.

— Может ли Малкин вернуться в 2026 году в «Металлург»? Или он завершит карьеру?

— Я не знаю, сказать за Женю трудно. Вполне возможно, что дома он получил бы новое дыхание в карьере. Хотя при нынешних молодых ребятах и этой скоростной игре, где все быстро бегают и толкаются — может быть, для Жени это было бы немножко проблемно.

Но Малкин — большая звезда. А звезда всегда горит. И его очень любят в Магнитогорске, — сказал бывший вице‑президент магнитогорского «Металлурга».