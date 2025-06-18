Светлана Журова: «Не уверена, что болельщики хотят видеть Кубок Стэнли в России. Это провокация, многие бы сказали: “А почему американский трофей ездит по нашей территории?”

Да и к тому же это не обязанность — возить Кубок по родным странам игроков, не правило, а традиция. Лига всегда может сказать, что это небезопасно, или еще что-то придумать", — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.