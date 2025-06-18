Светлана Журова: «Не уверена, что болельщики хотят видеть Кубок Стэнли в России. Это провокация, многие бы сказали: “А почему американский трофей ездит по нашей территории?”

«Вопрос это неоднозначный. Я не уверена, что наши болельщики сейчас хотят видеть у нас Кубок Стэнли. Это была бы довольно серьезная провокация, потому что многие бы сказали: “А почему это американский трофей ездит по нашей территории?”.
Так что, может, и к лучшему, что принято такое решение. У нас есть Александр Овечкин, он побил вечный рекорд. А то, что не привезут Кубок Стэнли, — ничего страшного.
Да и к тому же это не обязанность — возить Кубок по родным странам игроков, не правило, а традиция. Лига всегда может сказать, что это небезопасно, или еще что-то придумать", — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.