Свечников — лучший российский бомбардир Кубка Стэнли. Подколзин на 1 очко опередил Капризова, Овечкин — в топ-7

На втором месте благодаря шайбе в 6-й игре финальной серии Кубка Стэнли поднялся форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин, у него 10 (3+7) очков в 22 матчах. Третьим стал Кирилл Капризов из «Миннесоты» — в 6 матчах единственной серии он набрал 9 (5+4) баллов.