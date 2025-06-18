Свечников — лучший российский бомбардир Кубка Стэнли. Подколзин на 1 очко опередил Капризова, Овечкин — в топ-7

На втором месте благодаря шайбе в 6-й игре финальной серии Кубка Стэнли поднялся форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин, у него 10 (3+7) очков в 22 матчах. Третьим стал Кирилл Капризов из «Миннесоты» — в 6 матчах единственной серии он набрал 9 (5+4) баллов.
Четвертый с 8 (3+5) очками в семи играх — форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич. Три игрока набрали по 6 очков — Александр Овечкин («Вашингтон», 5+1 в 10 матчах), Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес», 3+3 за 6 игр) и Владислав Наместников («Виннипег», 3+3 в 13 встречах).