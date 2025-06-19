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Флорида
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П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
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Эдмонтон
1
П1
X
П2

НХЛ может наказать «Эдмонтон» из-за обхода потолка зарплат. Клуб вернул Кэйна из долгосрочного списка травмированных в плей-офф

НХЛ в ближайшие дни и недели рассмотрит то, как канадский клуб использовал долгосрочный список травмированных (LTIR) в отношении нападающего Эвандера Кэйна.

Источник: Спортс"

Лига может потребовать дополнительную информацию, чтобы убедиться, что «Ойлерс» соблюдали коллективное соглашение.

Эвандер Кэйн из-за травмы не провел ни одного матча в регулярном чемпионате, но вернулся в состав во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Лос-Анджелеса». В плей-офф потолок зарплат не действует. Зарплата хоккеиста — 5,125 миллиона долларов в год.

НХЛ обдумывает дальнейшие шаги. Существует вероятность наказания постфактум, если лига сочтет, что правила коллективного соглашения были нарушены.

По нынешним правилам, клубы могут превышать потолок зарплат в регулярном чемпионате, помещая хоккеистов в LTIR — список травмированных на долгий срок игроков.