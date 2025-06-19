Давыдов о Никитине: «Игроков ставят на рельсы, они по ним гоняют туда-сюда. ЦСКА и тем более сборной России такой стиль не совсем подходит»

— Да, мне как бывшему защитнику нравится работа Никитина. Он строит свои команды от фундамента, то есть от обороны. Видна система игры — и дисциплина во всех линиях.
Другое дело — стиль этого хоккея. Называю его рельсовым. Игроков ставят на эти рельсы, они по ним и гоняют туда-сюда. Шаг вправо или влево — образно говоря, расстрел.
В этом сезоне, когда включал хоккей, смотрел матчи «Локомотива» мельком. Мне больше нравились игры нашего «Динамо», «Спартака» или СКА — в них было больше перепаса, творчества, риска.
— Подходит ли хоккей Никитина ЦСКА?
— Вопрос. У ЦСКА большие традиции — в том числе игровые, наряду со «Спартаком» в советские времена это была самая зрелищная команда.
Да и в последние годы при Федорове и Воробьеве она старалась играть разнообразно.
Мое мнение — рельсовый хоккей Никитина отлично подходит для, скажем так, фаворитов второго эшелона. «Локомотив» — отличный пример.
А ЦСКА, «Динамо» и тем более сборной России такой стиль не совсем подходит.
Думаю, что руководство ЦСКА захочет увидеть все-таки более интересный хоккей, — сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.