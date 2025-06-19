Максим Сушинский: «Школа у СКА — сумасшедшая работа. Сколько молодых ребят выросло… Для главной команды очень много сделано при прежнем руководстве»

Прежде Роман Ротенберг был уволен с поста главного тренера.
— Насколько вы были близки к СКА, о чем писали СМИ?
— Давайте эту тему не будем трогать.
— Как в целом могут сказаться все изменения на клубе?
— Я не знаю, ждать ли результата. Пока надо смотреть. Что‑то надо было менять, конечно.
Да, у первой команды не было результата, но остальное все в принципе нормально.
Школа у СКА — это сумасшедшая работа, уровень заполняемости дворцов — тоже. Сколько молодых ребят выросло…
Для главной команды очень много было сделано при прежнем руководстве, — сказал Максим Сушинский.