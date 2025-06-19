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Максим Сушинский: «Школа у СКА — сумасшедшая работа. Сколько молодых ребят выросло… Для главной команды очень много сделано при прежнем руководстве»

Ранее появилась информация, что функционер может стать генеральным менеджером СКА.

Источник: Спортс"

Прежде Роман Ротенберг был уволен с поста главного тренера.

— Насколько вы были близки к СКА, о чем писали СМИ?

— Давайте эту тему не будем трогать.

— Как в целом могут сказаться все изменения на клубе?

— Я не знаю, ждать ли результата. Пока надо смотреть. Что‑то надо было менять, конечно.

Да, у первой команды не было результата, но остальное все в принципе нормально.

Школа у СКА — это сумасшедшая работа, уровень заполняемости дворцов — тоже. Сколько молодых ребят выросло…

Для главной команды очень много было сделано при прежнем руководстве, — сказал Максим Сушинский.