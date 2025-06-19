Леонид Вайсфельд: «Интерес будет к любой команде под руководством Ротенберга. Мы все хотим, чтобы “Витязь” сохранился»

— Если «Витязь» не сможет играть в КХЛ в следующем сезоне, будет ли это потеря для лиги?
— То, что команд будет на одну меньше, это, конечно, неприятно. Ситуация та же самая, что в Уфе — просто масштаб бедствия больше.
— Обсуждается, что Роман Ротенберг может возглавить «Витязь».
— Насколько я понимаю, он может возглавить «Витязь», если найдет источники финансирования.
Естественно, мы все хотим, чтобы команда сохранилась. Поэтому я ничего плохого в этом не вижу.
— В этом случае будет дополнительный интерес к «Витязю»?
— Мне кажется, если Роман Борисович будет главным тренером, интерес будет к любой команде под его руководством, — сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.