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Леонид Вайсфельд: «Интерес будет к любой команде под руководством Ротенберга. Мы все хотим, чтобы “Витязь” сохранился»

Ранее стало известно, что подмосковный клуб может сняться с Фонбет чемпионата КХЛ из-за финансовых проблем.

Источник: Спортс"

— Если «Витязь» не сможет играть в КХЛ в следующем сезоне, будет ли это потеря для лиги?

— То, что команд будет на одну меньше, это, конечно, неприятно. Ситуация та же самая, что в Уфе — просто масштаб бедствия больше.

— Обсуждается, что Роман Ротенберг может возглавить «Витязь».

— Насколько я понимаю, он может возглавить «Витязь», если найдет источники финансирования.

Естественно, мы все хотим, чтобы команда сохранилась. Поэтому я ничего плохого в этом не вижу.

— В этом случае будет дополнительный интерес к «Витязю»?

— Мне кажется, если Роман Борисович будет главным тренером, интерес будет к любой команде под его руководством, — сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.