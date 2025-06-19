Черкас о СКА: «Обычно клуб был на главных страницах — приобретения, обмены. Сейчас этого нет. До сих пор не объявлены тренеры, никто не сказал, какой будет система»

Если бы он был советником Игоря Ларионова, главного тренера, и они вместе работали бы — это я понимаю. Может, он будет консультировать новых руководителей СКА насчет хоккея, как он устроен, что правильно, что неправильно, кого надо покупать, кого не надо. С другой стороны, все это может объяснять руководству и Ларионов.