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Роман Ротенберг: «Овечкин — великий спортсмен нашей истории. В новостях сейчас постоянно хоккей и это благодаря Саше»

6 апреля капитан «Вашингтона» Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.

Источник: Спортс"

"Александр Овечкин — великий спортсмен нашей истории. Мы должны быть благодарны ему за то, что он сделал с точки зрения популяризации и развития хоккея.

В новостях сейчас постоянно хоккей и это благодаря Саше«, — сказал главный тренер сборной “России 25”, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

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