Роман Ротенберг: «Овечкин — великий спортсмен нашей истории. В новостях сейчас постоянно хоккей и это благодаря Саше»

"Александр Овечкин — великий спортсмен нашей истории. Мы должны быть благодарны ему за то, что он сделал с точки зрения популяризации и развития хоккея.
В новостях сейчас постоянно хоккей и это благодаря Саше«, — сказал главный тренер сборной “России 25”, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше