Каменский о Малкине: «Для нашего хоккея было бы здорово, если бы игрок такого высокого уровня снова сыграл за “Металлург” и завершил карьеру там, где и начинал»

"Было бы здорово завершить карьеру там, где Малкин начинал, у себя дома. Я так и сделал в своей карьере, мне было очень приятно.
Для наших болельщиков, для КХЛ, в целом для нашего хоккея было бы здорово, если бы Малкин, игрок такого высокого уровня, снова сыграл за «Металлург» и завершил карьеру там, где и начинал. Да и для него самого это было бы здорово", — сказал вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.
Евгений Малкин: «Не буду играть в России после “Питтсбурга”. Может, проведу одну игру за “Металлург”, чтобы попрощаться. Завершу карьеру в “Пингвинс”, это моя единственная команда».
Малкин о «Металлурге»: «Не ощущаю гигантский прилив сил, что буду зажигать. Может получиться так, что буду занимать чье‑то место. Не хочу кататься и отбывать номер».