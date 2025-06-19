Каменский о Малкине: «Для нашего хоккея было бы здорово, если бы игрок такого высокого уровня снова сыграл за “Металлург” и завершил карьеру там, где и начинал»

Для наших болельщиков, для КХЛ, в целом для нашего хоккея было бы здорово, если бы Малкин, игрок такого высокого уровня, снова сыграл за «Металлург» и завершил карьеру там, где и начинал. Да и для него самого это было бы здорово", — сказал вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.