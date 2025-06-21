Кушанашвили о Ротенберге: «Шоуменство его уровня КХЛ не снилось. Много говорил глупого, но искренний, яркий человек! Если он уйдет из хоккея — это утрата!»

"Роман Ротенберг — это ярчайший человек в КХЛ. Я говорю как шоумен номер один в мире. Шоуменство уровня Ротенберга не снилось нашей лиге. Если он вовсе уйдет из хоккея — это утрата! Это траур, это реквием, это уже жанр слезоточивый.