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Встречи Рябкина с клубами НХЛ прошли очень плохо. Одна из команда посчитала «пустой тратой времени» интервью с форвардом, скаут анонимно назвал хоккеиста «красным флагом»

По ходу прошедшего сезона 18-летний нападающий расторг контракт с «Динамо» по своей инициативе и отправился USHL, где он выступал за «Маскегон» и набрал 30 (19+11) очков в 27 матчах регулярного чемпионата при 70 минутах штрафа.

Источник: Спортс"

По ходу прошедшего сезона 18-летний нападающий расторг контракт с «Динамо» по своей инициативе и отправился USHL, где он выступал за «Маскегон» и набрал 30 (19+11) очков в 27 матчах регулярного чемпионата при 70 минутах штрафа. В плей-офф форвард провел 14 игр и отметился 16 (7+9) баллами.

Иван Рябкин станет доступен для выбора на драфте НХЛ-2025.

Как пишет The Athletic, встречи российского хоккеиста с командами НХЛ в ходе драфт-комбайна прошли очень плохо, а некоторых случаях даже хуже, чем ожидалось. Отмечается, что игрок «будто был в ужасной форме».

Некоторые команды даже не включили нападающего в свои списки, а один из директоров рассказал, что его клуб не провел встречу с Рябкиным, потому что это было «пустой тратой времени».

«Я мало что знаю о Рябкине, кроме того, что многие слышали от скаутов о том, что он — огромный красный флаг», — заявил один из скаутов.

Другой скаут сказал: «Талант уровня второго раунда (хотя понятие расплывчатое). Выберут, возможно, в 3−4 раунде».

Еще один скаут заявил: «По уровню таланта — возможно, первый раунд. С учетом огромных красных флагов его выберут в начале третьего раунда».

Терещенко о Рябкине: «Ничего хорошего не будет, если так относиться к тренерам, подсказкам. Когда меня посылают… Такой типа: “Пошел он, я сам без тебя знаю”. Это не работает».