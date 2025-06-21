Плющев о КХЛ: «Составы меняются на 70−80% — это неправильно! Люди, которые якобы соображают в хоккее, они остаются на местах. Поэтому и роста нет никакого»

Что такое команда, которая может претендовать на большие дела? Это команда, которая на 70−80% сохраняет свой состав на протяжении нескольких сезонов. Как был «Локомотив». У них был костяк, мощный костяк. Он шлифовался на протяжении трех сезонов. А Радулов немножко усилил его.