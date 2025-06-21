«Эдмонтон» удивлен расследованием возможного обхода потолка зарплат. Причина — вторая операция Кэйна, которая затормозила восстановление после первой

Эвандер Кэйн из-за травмы не провел ни одного матча в регулярном чемпионате, но вернулся в состав во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Лос-Анджелеса». В плей-офф потолок зарплат не действует. Зарплата хоккеиста — 5,125 миллиона долларов в год.