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6,44 млн зрителей — средняя аудитория финала между «Флоридой» и «Эдмонтоном» в США и Канаде. 8,8 млн человек следили за серией в прошлом сезоне

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» со счетом 4−2 в финальной серии.

Источник: Спортс"

Шестой матч серии в США в среднем посмотрели 2,8 миллиона зрителей на каналах TNT и truTV — это на 33% меньше, чем в прошлом сезоне, когда шестую игру между этими же командами посмотрели 4,2 миллиона зрителей на канале ABC.

Отмечается, что спад связан в том числе с меньшим охватом у вещателя в этом году.

Общий показатель всей серии составил 2,5 миллиона зрителей в среднем за игру, что на 40% меньше, чем в прошлом сезоне, когда финал Кубка Стэнли на канале ABC посмотрели в среднем 4,2 миллиона зрителей.

Общая аудитория в США и Канаде за всю серию составила 6,44 миллиона человек в среднем за игру, что на 27% меньше, чем в прошлом сезоне, когда общее количество зрителей в двух странах составило 8,8 миллиона человек в среднем за игру.

Отметим, что в прошлом году серия «Пантерс» и «Ойлерс» (4−3) дошла до седьмого матча. Как правило, такие игры являются самыми популярными, что влияет и на средние показатели.