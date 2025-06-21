Генменеджер «Эдмонтона»: «Наши вратари были лучше Кюмпера, Хилла и Эттинджера. У некоторых голкиперов, которых я считаю элитными, был сложный плей-офф. Гарантий нет»

Дарси Кюмпер, Эдин Хилл и Джейк Эттинджер — наши вратари были лучше каждого из них. И вратари — причина того, что мы вышли в финал. Но в финале все изменилось«, — сказал генеральный менеджер “Эдмонтона” Стэн Боумэн.