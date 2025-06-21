Генменеджер «Эдмонтона»: «Наши вратари были лучше Кюмпера, Хилла и Эттинджера. У некоторых голкиперов, которых я считаю элитными, был сложный плей-офф. Гарантий нет»

Кэлвин Пикар сыграл 10 игр, пропуская в среднем 2,85 шайбы и отражая 88,6% бросков.
"Реальность такова, что ты не можешь просто пойти и взять элитного голкипера. У некоторых из вратарей, которых я считаю элитными, был сложный плей-офф. Поэтому гарантий нет.
Вратари — странная часть хоккея. С одной стороны, это одновременно и самое важное, и самое сложное для понимания, потому что иногда вратари, которых считаешь лучшими, на самом деле таковыми не являются.
Этот плей-офф — прекрасный пример. Наши вратари были лучше вратарей соперника в трех из четырех раундов.
Дарси Кюмпер, Эдин Хилл и Джейк Эттинджер — наши вратари были лучше каждого из них. И вратари — причина того, что мы вышли в финал. Но в финале все изменилось«, — сказал генеральный менеджер “Эдмонтона” Стэн Боумэн.