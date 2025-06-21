Игорь Гришин: «Овечкина можно назвать величайшим снайпером среди российских хоккеистов. В России умеют выращивать талантливых, сильных игроков — они немного другого направления»

То есть он шел целенаправленно к этому рекорду и понимал, что рано или поздно он его достигнет именно в «Вашингтоне». Сейчас молодым игрокам вряд ли кто-то гарантирует, что он 20 лет будет играть только в одном клубе. Это тоже влияет.