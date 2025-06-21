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Игорь Гришин: «Овечкина можно назвать величайшим снайпером среди российских хоккеистов. В России умеют выращивать талантливых, сильных игроков — они немного другого направления»

— Овечкин — самый великий российский хоккеист в ХХI веке?

Источник: Спортс"

— Ух, сложный вопрос для меня. Вы знаете, очень много игроков приходит на ум и кого-то конкретно одного выделить сложно.

Я думаю, что Овечкина можно назвать величайшим снайпером среди российских хоккеистов. Он это, собственно, и доказал, побив рекорд Гретцки.

Вообще, если брать особенности хоккеиста-снайпера — это удивительное сочетание природы, развития навыков и умения.

Могу сказать, что в России до сих пор умеют выращивать талантливых, сильных игроков. Возможно, они немного другого направления, чем Овечкин. Но не менее талантливые.

Нужно понимать, что обстановка в хоккее сейчас другая. Меняются тенденции, по-другому ведут работу клубы.

Овечкин, он же как зашел в «Вашингтон», так 20 лет в одной команде играет. Я так понимаю, в текущей повестке дня это очень редкое явление, когда один игрок 20 лет играет в одной команде.

То есть он шел целенаправленно к этому рекорду и понимал, что рано или поздно он его достигнет именно в «Вашингтоне». Сейчас молодым игрокам вряд ли кто-то гарантирует, что он 20 лет будет играть только в одном клубе. Это тоже влияет.

Поэтому я считаю, что у нас в мире много игроков такого же таланта, как у Овечкина, просто другого направления, — сказал главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин.