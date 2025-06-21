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Зобнин об исполнении гимна России с Овечкиным и Легковым: «Это традиция. Было приятно видеть ребят. Думаю, еще раз увидимся в следующем году»

Ранее появилось видео, на котором российские спортсмены поют гимн России на отдыхе в Турции. В исполнении гимна приняли участие Александр Овечкин, Роман Зобнин, Егор Яковлев, Александр Бурмистров, Георгий Щенников, Анастасия Мыскина, Виталий Фридзон и Александр Легков.

Источник: Спортс"

— Встречались с Легковым, Овечкиным в отпуске.

— Ежегодно там отдыхаем, там всегда много спортсменов. Своя банда. Было приятно видеть ребят. Думаю, еще раз увидимся в следующем году.

— Чья идея спеть гимн России в День России?

— В прошлом году было так же. Это традиция — после тренировки с Легковым спеть гимн, — сказал футболист «Спартака» Роман Зобнин.

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