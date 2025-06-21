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Александр Волков: «Шипачев — легенда, наш Овечкин. Их рекорды сопоставимы. Мы видели, как Вадик переживал, старались помогать ему»

В минувшем сезоне 38-летний форвард минского «Динамо» стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ, обойдя достижение Сергея Мозякина. Всего на счету Шипачева 980 (305+675) очков 1062 матчах в КХЛ за карьеру.

Источник: Sports

Овечкин является лучшим бомбардиром в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

— Было, наверное, эмоциональное давление с рекордом Шипачева. Мы много слышали про влияние рекорда Овечкина на «Вашингтон». Понятно, что сравнивать эти рекорды не совсем правильно, но какое влияние оказал рекорд Вадима?

— Вадик — легенда. Считаю, что это также сопоставимо с рекордом Овечкина. Это такое грандиозное событие, попробуй еще сыграй столько матчей и набери столько очков. Тяжело пока представить, кто может к нему приблизиться.

С уверенностью сказал бы, что это очень серьезное достижение для нашего хоккея. И это сопоставимо с Овечкиным. На данный момент Шипачев — это наш Овечкин.

— Подкалывали как-то Вадима по этому поводу?

— Да нет, было видно, что Вадику непросто. На него было большое давление, вся пресса об этом говорила, и он перешел в новую команду. Все эти факторы навалились. Мы все видели, как Вадик переживал, старались помогать ему.

Конечно, в головах были мысли побыстрее Вадику отдать голевую, побыстрее забил бы, чтобы этот груз и у него, и у команды с плеч упал. Чтобы подуспокоиться, чтобы Вадик и все ребята выдохнули и дальше наслаждались сезоном.

— В силу возраста лиг сравнение не совсем правильное все-таки.

— Если сравнивать в масштабах лиги, соглашусь. Но я считаю, что эти рекорды сопоставимы — набрать столько очков, сыграть столько игр. Дай бог, чтобы кто-то еще побил его. Неизвестно, через сколько лет это еще будет, — сказал форвард «Авангарда», ранее выступавший за минское «Динамо».