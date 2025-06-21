Дементьев о рекорде Овечкна: «Макдэвиду будет сложно достигнуть планки, которую задрал Александр»

«Смотрите, если рассматривать Коннора Макдэвида как следующего по уровню таланта, который соответствует Александру Овечкину, то ему будет очень сложно выполнить тот норматив и ту планку, которую задрал Александр Овечкин», — сказал агент Алексей Дементьев в ответ на вопрос о том, кто может побить рекорд Овечкина.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше