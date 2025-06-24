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«Виннипег» — самый нежеланный клуб у участников драфта НХЛ, большинство хотят в «Даллас», «Торонто», «Сан-Хосе» и «Нэшвилл». 58% следят за своим местом в рейти

The Athletic провел анонимный опрос среди участников предстоящего драфта НХЛ, который пройдет 27 и 28 июня.

Источник: Спортс"

Игрокам было предложено выбрать клуб, в котором они хотели бы продолжить карьеру. Среди 40 опрошенных голоса распределились следующим образом: «Даллас» (7 голосов), «Торонто» (4), «Сан-Хосе» (3), «Нэшвилл» (3).

По 2 голоса набрали: «Бостон», «Питтсбург», «Флорида», «Лос-Анджелес», «Тампа», «Миннесота». У остальных команд по одному голосу.

При этом только 19 респондентов согласились ответить на вопрос, в каком клубе они не желали бы продолжить карьеру.

7 игроков не хотели бы, чтобы «Виннипег» выбрал их на драфте. По 2 голоса набрали: «Даллас», «Торонто» и «Монреаль».

48 респондентам предложили ответить, следят ли они за своим положением в драфт-рейтингах.

58% опрошенных ответили — да, 23% — никогда. 19% заявили, что часто отслеживают свое место в списках.