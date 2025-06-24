Бердников о Шабанове в НХЛ: «Важно, в какой клуб он попадет. Вспомним Шипачева: приехал в НХЛ звездой КХЛ, сыграл 3 матча и уехал. Хотел бы видеть Максима в “Рейнджерс”, Панарину нужна подмога&raqu

— Известно, что Максим Шабанов отправится в НХЛ. На ваш взгляд, какие у него шансы будут за океаном?
— То, что он хороший, талантливый, сложившийся игрок, это факт. Но самый важный вопрос, в какую команду он попадает.
Сколько будет тренерского доверия, как он сам воспользуется им, насколько партнеры будут хорошие, как будет здоровье и так далее. Очень много факторов.
Давайте вспомним того же Вадима Шипачева, который приехал в НХЛ звездой КХЛ. Он сыграл три игры и уехал. С другой стороны, Слава Войнов, который сидел в АХЛ три года, хотя в России он был на серьезном счету.
Здесь все приходится заново начинать. Можно вспомнить и Виталия Кравцова, сколько раз он пытался за океаном заиграть. В любом случае пожелаем Шабанову удачи. Возможно, получится сразу закрепиться.
Я бы хотел увидеть его в «Рейнджерс». Артемию Панарину нужна подмога, свежая кровь, забивной игрок, и он взял бы земляка под свое крыло. Всегда комфортно, когда в команде есть свои, — сказал экс-нападающий «Трактора».