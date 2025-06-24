Генменеджер «Анахайма» об обмене Зеграса: «Контракт-мост позволил нам подробнее изучить игрока. Мы освободили место под потолком — сейчас у нас его много»

У 24-летнего игрока остается один год по трехлетнему контракту с кэпхитом 5,75 миллиона долларов.
"Контракт-мост позволил нам более подробно изучить игрока. Поэтому мы и подписали трехлетний контракт. Нужно было лучше узнать его.
Мы начали представлять себе состав звеньев и то, как игроки будут дополнять друг друга. Мы начали рассматривать сценарий с обменом и в конечном итоге приняли такое решение.
Я заключил сделку и получил то, что мы хотели. Мы освободили место под потолком зарплат. У нас сейчас его много. Так что мы можем рассмотреть множество вариантов усиления команды", — сказал Пэт Вербик.
По данным PuckPedia, у калифорнийцев на данный момент есть 36 млн долларов свободных средств под потолком зарплат.