Мухамадуллин о неудачах «Сан-Хосе»: «Уверен, что в ближайшее время многое изменится. Идет перестройка, у нас молодая команда. Набираемся опыта»

— В ближайшее время, я думаю, все поменяется. Сейчас идет процесс перестройки команды. У нас много молодых игроков. Если смотреть по прошедшему сезону, было около 20 матчей, в которых к третьему периоду наша команда вела с разницей в одну или две шайбы и эти матчи проигрывались.
Если даже в этих матчах получилось бы довести результат до победного конца или перевести в овертайм, была бы совсем другая картина. У нас молодая команда, набираемся опыта, и я уверен, что в ближайшее время многое изменится.
— Если посмотреть статистику, там длинная серия из поражений. Насколько морально давит такой результат команды?
— Конечно, это давит и не только на меня, даже когда проигрываешь два-три матча. Все стараются не думать о полосе поражений, но никуда в сторону это не уберешь.
Были разговоры, что у нас не должно быть привычки проигрывать и, несмотря на турнирную таблицу, мы должны быть командой, против которой тяжело играть и которая в каждом матче цепляется за свой шанс. Повторюсь, если посмотреть 80−90% матчей, там игра была кость в кость, — сказал защитник «Шаркс».