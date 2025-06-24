Мухамадуллин о неудачах «Сан-Хосе»: «Уверен, что в ближайшее время многое изменится. Идет перестройка, у нас молодая команда. Набираемся опыта»

— В ближайшее время, я думаю, все поменяется. Сейчас идет процесс перестройки команды. У нас много молодых игроков. Если смотреть по прошедшему сезону, было около 20 матчей, в которых к третьему периоду наша команда вела с разницей в одну или две шайбы и эти матчи проигрывались.