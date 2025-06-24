Сын Дэррила Саттера Бретт стал главным тренером клуба АХЛ в 38 лет. Он возглавил «Рэнглерс» — фарм «Калгари»

«Я воодушевлен тем, что делаю шаг вперед в моей тренерской карьере. Я хорошо знаю организацию — и как игрок, и как тренер. Я понимаю свою роль в развитии игроков и с нетерпением жду начала нового этапа», — сказал Саттер.