Федоров предположил, почему в России не снимают фильмов о «Русской пятерке»

28 октября 1995 года в составе одного клуба Национальной хоккейной лиги — «Детройта» — впервые на лед вышли сразу пять россиян: защитники Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов, нападающие Федоров, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов. В таком составе «Русская пятерка» играла до 1997 года. В июне 1997 года после победы «Детройта» в Кубке Стэнли в автомобильную катастрофу попали Фетисов, Константинов и массажист клуба Сергей Мнацаканов. Константинов и Мнацаканов получили тяжелые травмы, которые отразились на их дальнейшей жизни.