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Федоров предположил, почему в России не снимают фильмов о «Русской пятерке»

Участник российского звена «Детройта» считает, что это связно с тем, что события происходили в Северной Америке.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. «Русская пятерка» играла в Северной Америке, поэтому на родине не проявляют интерес к созданию фильмов о ней. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров, игравший в составе пятерки.

«Эти события случились в Северной Америке, может поэтому и нет такого большого интереса у нас в стране к этому чуду природы, где пять поколений соединились в одну пятерку и показали тот советский хоккей, советскую школу, которую мы все прошли», — сказал Федоров.

28 октября 1995 года в составе одного клуба Национальной хоккейной лиги — «Детройта» — впервые на лед вышли сразу пять россиян: защитники Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов, нападающие Федоров, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов. В таком составе «Русская пятерка» играла до 1997 года. В июне 1997 года после победы «Детройта» в Кубке Стэнли в автомобильную катастрофу попали Фетисов, Константинов и массажист клуба Сергей Мнацаканов. Константинов и Мнацаканов получили тяжелые травмы, которые отразились на их дальнейшей жизни.